Carrefour : résultat net part du Groupe de 1 314 ME en 2019

27/02/2020 | 08:24

Le chiffre d'affaires TTC 2019 progresse de +3,1% en comparable (LFL). Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 80 735 ME pre-IAS 29, en croissance de +2,1% à changes constants.



Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -2,4%, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -0,4%.



La marge commerciale s'inscrit à 22,3% du chiffre d'affaires HT, en baisse de -9pbs. L'EBITDA du Groupe atteint 3 485 ME, soit une marge de 4,8% en progression de +10pbs.



Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 2 080 ME (soit 2 088 ME post-IAS 29 et post-IFRS 16), en hausse de +145 ME (+7,4%) à taux de changes constants.



Le résultat net, part du Groupe ressort à 1 314 ME, contre (582) ME en 2018. Le cash-flow libre s'établit à 582 ME en 2019, en légère baisse de -54 ME par rapport à 2018.



Le groupe confirme ses objectifs financiers de 4,2 MdE de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022 et de 4,8 MdE de chiffre d'affaires en produits bio en 2022.



Carrefour réaffirme ses ambitions et annonce de nouveaux objectifs du plan Carrefour 2022 avec une progression du NPS Groupe de +15 points sur 2020-2022, soit +23 points depuis le début du plan, un plan d'économies relevé à 2,8 MdE en année pleine à horizon 2020 (contre 2,6 MdE auparavant) et un nouvel objectif de cessions additionnelles de 300 ME d'actifs immobiliers non stratégiques à horizon

2022.



