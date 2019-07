Carrefour s'allie à la start-up espagnole Glovo pour la livraison express

Grâce à la plate-forme de Glovo, le distributeur français entend proposer aux clients urbains une livraison en 30 minutes, sept jours sur sept.

Déployé en France, en Espagne, en Italie et en Argentine à partir du mois d'octobre 2019, ce service permettra de faire surtout des courses de dépannage et sera d'abord disponible à Paris, Séville, Valence, Milan, Rome et Buenos Aires.

Les clients feront leur sélection sur la plate-forme de Glovo, parmi 2.500 références de produits frais, d'épicerie et d'hygiène-beauté, et seront livrés en vélo ou en scooter par des coursiers de Glovo qui auront récupéré les commandes dans les magasins de Carrefour proches du lieu d'habitation des clients.

En France, ce service sera complémentaire de la livraison express déjà disponible sur l'application mobile du groupe.

"Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l'ambition (...) de développer un modèle omnicanal de référence et de devenir le leader de l'e-commerce alimentaire", indique le distributeur dans un communiqué.

Cette initiative est jugée judicieuse par les analystes de Bryan Garnier qui estiment que le e-commerce - qui reste peu développé dans l'alimentaire (0,9% des ventes - hors "drives" - en France, 1,0% en Espagne et 0,4% en Italie) dispose d'un fort potentiel de croissance dans les grandes villes.

Ceux d'Invest Securities s'interrogent pour leur part sur le coût de fonctionnement de ce service et sur la pertinence d'un déploiement en Italie ou en Argentine.

Carrefour s'est fixé pour objectif, dans le cadre de son plan stratégique 2022, de dégager un chiffre d'affaires de 5,0 milliards d'euros dans le e-commerce alimentaire.

En 2018, ces ventes ont atteint 1,2 milliard, en hausse de 30%.

La livraison à domicile constitue le dernier terrain d'affrontement entre distributeurs qui bataillent pour capter une clientèle urbaine et à fort pouvoir d'achat.

Casino s'est allié à Amazon, tandis que Leclerc, numéro un de la distribution alimentaire en France, s'est lui aussi lancé dans la livraison à domicile à Paris.

Créé en 2015, Glovo est un spécialiste de la livraison en moins d'une heure de produits alimentaires, repas, produits pharmaceutiques ou cadeaux divers.

La société, présente dans 26 pays et plus de 186 villes, a levé 150 millions d'euros en avril 2019 auprès de fonds et d'investisseurs institutionnels pour financier son expansion internationale.

Concurrente de Uber Eats ou Deliveroo, elle a accusé une perte de 90 millions d'euros en 2018, selon les chiffres fournis par un de ses actionnaires, Delivery Hero.

(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)