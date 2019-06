Carrefour : s'engage avec d'autres contre les plastiques

20/06/2019 | 15:33

Carrefour, Système U, Veolia et les principaux fournisseurs de marques distributeurs annoncent s'engager afin de réduire les plastiques à usage unique fréquemment employés dans les emballages.



' Afin de trouver des alternatives à l'emballage plastique à usage unique, (RE)SET et ses premiers partenaires proposent aux meilleurs innovateurs à travers le monde de soumettre leurs projets sur une plateforme. Objectif : apporter des solutions disruptives aux acteurs de l'agroalimentaire et de la distribution pour réduire la place disproportionnée du plastique à usage unique dans les emballages et concrétiser de nouvelles approches plus durables ', explique Carrefour.



A l'issue de la phase de candidature, l'évaluation et la sélection des projets soumis à (RE)SET se tiendra du 8 juillet au 30 août. S'ensuivra un “bootcamp”, réunissant innovateurs-finalistes et partenaires, en septembre, à l'issue duquel débutera la phase d'application. ' Les pilotes réalisés dans le cadre de cette ultime étape permettront de valider industriellement et commercialement les produits ou concepts retenus et d'assurer un rapide déploiement ', explique le groupe.





