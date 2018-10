Carrefour : s'engage contre le gaspillage alimentaire

11/10/2018 | 12:33

Le groupe Carrefour annonce ce jour s'engager, à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation du 16 octobre, au côté de la start-up Too Good To Go, afin de réduire le gaspillage alimentaire.



'Carrefour va (...) tester de nouvelles mentions relatives aux dates de durabilité minimale (DDM) présentes sur ses produits. En effet, souvent mal comprises, ces dates sont responsables de 20% du gaspillage alimentaire des foyers', indique Carrefour.



Le groupe s'associe par ailleurs à la mobilisation de Too Good To Go, qui incite les marques et distributeurs à réviser la sémantique utilisée pour les DDM sur les emballages et les produits. Il incite donc les consommateurs à signer la pétition 'Change ta date' hébergée sur Change.org.



Enfin, en plus de faire participer les consommateurs sur les réseaux sociaux pour le choix de la future mention des DDM sur les produits Carrefour, le groupe indique souhaiter militer pour une révision de la législation européenne et modifier à terme la mention 'À consommer de préférence avant' par une mention plus simple de type 'Meilleur avant le'.





