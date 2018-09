PARIS (awp/afp) - Carrefour a annoncé dimanche s'être doté d'un "comité d'orientation" visant à accompagner le groupe dans sa transformation vers un modèle davantage tourné vers le bio, la qualité des produits ou encore la proximité avec le monde agricole.

Ce comité de sept membres aura "pour mission d'accompagner Carrefour dans la transformation de son modèle" ou encore "de partager des bonnes pratiques, d'être force de proposition et de mener des réflexions prospectives sur les évolutions de la consommation alimentaire", fait savoir le groupe dans un communiqué.

Y siègeront Lucie Basch, fondatrice de la jeune pousse Too Good to Go qui a conçu une application anti-gaspillage récupérant les invendus des commerçants, Myriam Bouré, co-fondatrice de la plateforme coopérative Open Food qui promeut les circuits courts entre producteurs et consommateurs, Emmanuel Faber, le PDG de Danone, le chef Jean Imbert ou encore Caroline Robert, cancérologue dont les dernières études mettant en lumière le lien entre le qualité de l'alimentation et les risques de cancer.

En pleine restructuration, le géant de la distribution Carrefour avait annoncé début janvier un vaste recentrage stratégique, passant par 2.400 suppressions de postes en France via un plan de départs volontaires, une réduction de coûts de deux milliards d'euros et un virage vers le commerce en ligne et le bio.

Entre autres, le groupe veut presque quadrupler son chiffre d'affaires dans le bio pour atteindre 5 milliards d'euros en 2022, et ouvrir au moins 2.000 magasins de proximité dans les cinq prochaines années.

bt/soe/php