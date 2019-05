Carrefour : signe la charte 'Paris Action Climat'

29/05/2019 | 16:50

Le groupe Carrefour annonce ce mercredi avoir signé la charte 'Paris Action Climat' qui redéfinit le projet de transition vers une ville post carbone et 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050.



'Carrefour s'est engagé au niveau or, le 2e niveau d'engagement de la charte, qui établit une stratégie d'entreprise pour limiter le réchauffement climatique à + 1,5° C d'ici 2030. Cette nouvelle formule vise également à renforcer le rôle du Club des partenaires pour plus d'interactions entre les acteurs et de participation aux projets soutenus par la Ville. Le Club se réunit annuellement en comité de suivi pour faire le bilan de l'année écoulée', explique le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.