Carrefour : signe un accord de cession de Cargo Property Assets à Argan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Carrefour a annoncé mercredi la signature d'accords portant sur la cession de la totalité du capital de la société spécialisée dans l'immobilier logistique Cargo Property Assets à la foncière Argan.

Carrefour table sur la finalisation de cette opération d'ici la fin de l'année 2019.

"L'opération se ferait sur la base d'une valorisation des actifs immobiliers détenus par Cargo Property Assets de 900 millions d'euros hors droits", a indiqué Carrefour dans un communiqué. Le distributeur "recevrait donc une rémunération équivalente à environ 290 millions d'euros, composée à hauteur d'environ 80% de numéraire et 20% de titres Argan, devenant actionnaire d'Argan à hauteur d'environ 5%", a précisé Carrefour.

Dans un communiqué séparé, Argan a précisé que "l'acquisition sera rémunérée par Argan en numéraire à hauteur de 619 millions d'euros et par l'émission de 5.588.994 actions nouvelles Argan au prix d'émission unitaire de 50 euros en faveur de certains associés de la SCI Cargo, à savoir Crédit Agricole Assurances via sa filiale assurance vie, Carrefour et Primonial Capimmo, dans le cadre d'un apport en nature".

"Argan a d'ores et déjà sécurisé le financement de la quote-part du prix d'acquisition devant être payé en numéraire à l'aide d'un crédit-relais bancaire d'un montant de 645 millions d'euros", a précisé la foncière.

L'opération est notamment soumise à l'approbation des actionnaires d'Argan, qui devrait être réunis en assemblée générale le 15 octobre prochain.

La finalisation de l'opération est prévue d'ici la fin de l'année 2019.

