Carrefour : très bien orienté après les résultats

27/07/2018 | 16:37

Le titre Carrefour s'envole ce vendredi à Paris, gagnant plus de 11% à environ une heure de la clôture et de la fin de la semaine boursière, au lendemain de la publication par le groupe de ses résultats semestriels.



Rappelons que le chiffre d'affaires TTC du groupe s'établit à 41 439 ME au premier semestre, en croissance de +2,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -5,2%, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -3,0%.



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe s'élève à 597 ME, en augmentation de 36 ME et de 5,8% à taux de changes constants par rapport au ROC publié du S1 2017. La marge opérationnelle est stable, à 1,6%. On constate également une amélioration du cash-flow libre ajusté des éléments exceptionnels.



Les analystes, dont Invest Securities, Oddo BHF et Aurel BGC, saluent en tout cas la baisse des coûts qu'est parvenue à atteindre l'entreprise.



Invest Securities est ainsi passé d'une recommandation 'Vente' à une opinion 'Neutre', retenant que 'la baisse des coûts [est] bien engagée'.



Aurel BGC a pour sa part noté que les coûts au premier semestre avaient 'baissé de 520m (objectif de 2 mrds à horizon 2020)'.



Pour Oddo BHF, enfin, 'les semestriels qui illustrent bien la pression exercée sur la rentabilité opérationnelle de la France, permettent de prendre la mesure du défi du plan de transformation 2022'.





