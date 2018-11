Carrefour : un partenariat pour des produits laitiers bio

21/11/2018 | 12:52

Carrefour et sa Fondation, le WWF France, le groupe Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH) et les éleveurs du bassin Centre (APLBC) ont signé 'le premier partenariat pour accompagner les producteurs laitiers à la conversion au bio', annonce ce jour le groupe Carrefour.



'[Ce partenariat] permettra d'apporter un soutien financier sur une période de deux ans (durée nécessaire à la conversion au bio) à environ 66 producteurs de lait de l'organisation de producteurs APLBC Bio. LSDH et la Fondation Carrefour soutiendront des producteurs de la coopérative APLBC Bio à hauteur respectivement de 30 euros et 20 euros par 1.000 litres durant deux ans, avec un total de 10 millions de litres de lait. En complément, et à l'issue des deux ans, le partenariat garantira aux producteurs une sécurité concernant l'écoulement des volumes produits grâce à la signature d'un contrat d'une durée de trois ans avec Carrefour', explique Carrefour.



Les premières briques de lait bio issues de ce partenariat seront disponibles dans les magasins Carrefour à partir de 2020. Les consommateurs pourront les identifier facilement grâce à un étiquetage spécifique.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.