Carrefour : va afficher le Nutri-Score sur ses produits

Le Nutri-score est un logo à 5 couleurs qui renseigne le consommateur sur la qualité nutritionnelle des produits, de A pour les produits à favoriser à E pour les produits à limiter. Le Groupe Carrefour a décidé de l'afficher progressivement à partir de la fin octobre sur les emballages des produits de marque de Carrefour (MDC) dans les rayons de tous ses magasins ainsi que sur le site de vente en ligne Carrefour.fr. Il sera apposé sur 7 000 produits en France et en Europe d'ici 2022, y compris Carrefour Bio et Carrefour Veggie.

Ce déploiement se fera en lien étroit avec les producteurs et fournisseurs de Carrefour pour qu'ils partagent les informations nécessaires afin de déployer le Nutri-Score sur la totalité de son offre de produits alimentaires.

Un pas supplémentaire vers la transition alimentaire pour tous

L'adoption du Nutri-Score s'inscrit dans une démarche forte et globale en faveur de la qualité alimentaire et pour répondre aux attentes des consommateurs en leur donnant accès à une information fiable et reconnue sur la qualité des produits. Depuis 2018, Carrefour a d'ores et déjà retiré 100 substances alimentaires controversées dans les recettes des produits à marque Carrefour.

L'enseigne est également mobilisée en faveur de la transparence et la traçabilité. Elle a été la première à déployer la technologie blockchain pour permettre au consommateur de bénéficier de l'ensemble des informations sur la chaîne de production.

Carrefour souhaite ainsi engager l'ensemble de ses partenaires et des acteurs de la chaine à rejoindre cette démarche et à adopter le Nutri-Score pour une meilleure lisibilité des packagings via un système unique. Carrefour soutient l'effort des pouvoirs publics français en matière de pédagogie en mettant à disposition de tous ses clients les outils clas et concrets pour favoriser la meilleure compréhension et la bonne utilisation du Nutri-Score.