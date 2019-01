Carrefour : va ouvrir 31 Drives piéton à Paris

10/01/2019 | 10:02

Le groupe Carrefour annonce ce jour l'ouverture, d'ici la fin du mois de janvier, de 31 'Drives piéton' dans Paris.



Le fonctionnement de ces Drives est simple : les clients passent leurs commandes sur le site ou sur l'application de Carrefour, et peuvent retirer leurs courses le lendemain dans le magasin le plus proche de chez eux. Ces nouveaux Drives piéton viendront compléter les 11 qui existent dans la région lyonnaise.



'Avec ce service, Carrefour amène l'hypermarché en centre-ville alliant les avantages de l'hypermarché (large assortiment, prix compétitifs) et ceux des magasins de proximité', commente Carrefour.





