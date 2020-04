Carrefour : va proposer des livraisons avec Uber Eats

01/04/2020 | 10:02

Carrefour annonce un accord avec Uber Eats pour aider les Français à s'approvisionner en produits du quotidien, en se faisant livrer à leur domicile.



Dès le 6 avril 2020, il sera possible de commander via l'application et le site Uber Eats ou directement par téléphone de et en choisissant un magasin Carrefour préparateur, les produits de leur choix : courses alimentaires du quotidien ou produits d'hygiène et d'entretien.



La livraison sera réalisée en moyenne en 30 minutes, au domicile, par un livreur utilisant l'application Uber Eats et en respectant toutes les consignes sanitaires et de sécurité partagées par le Gouvernement.



