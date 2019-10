Carrefour : va s'implanter en Ouzbékistan dès 2020

28/10/2019 | 12:21

Le Groupe s'implante en Ouzbékistan dès 2020 par l'intermédiaire de son Partenariat avec le Groupe Majid Al Futtaim. Cette opération marque l'entrée du groupe dans le marché de l'Asie Centrale.



Carrefour envisage l'ouverture de sept magasins à Tachkent au cours des deux prochaines années : trois supermarchés et un hypermarché courant 2020 et deux autres supermarchés et un hypermarché en 2021.



' L'arrivée de Carrefour en Ouzbékistan créera 2 500 emplois directs et indirects et touchera plus de 600 fournisseurs, producteurs et agriculteurs locaux. Le marché alimentaire d'Ouzbékistan est en pleine croissance et doit atteindre 5 milliards de dollars à Tachkent d'ici 2023 ' indique Cerrefour.



Patrick Lasfargues, Directeur Exécutif Carrefour Partenariat International, a déclaré : ' Notre Partenaire poursuit avec notre soutien une stratégie active de développement du réseau Carrefour dans ses territoires historiques mais aussi dans de nouvelles géographies où son expertise lui permettra d'occuper rapidement une position de leader '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.