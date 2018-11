Carrefour : va vendre en ligne sa marque propre en Afrique

CFAO Retail et Majid Al Futtaim (MAF), deux franchisés de Carrefour en Afrique et au Moyen Orient, ont annoncé lundi avoir conclu un accord avec Jumia pour vendre en ligne les produits de marque Carrefour au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Kenya.

Le distributeur français est présent en Afrique en franchise dans sept pays, avec des partenaires locaux et 227 magasins.

Implantée dans 14 pays, Jumia est la principale plate-forme de commerce en ligne en Afrique. Elle comprend une place de marché, un service de logistique et des services de paiement.

Majid Al Futtaim, franchisé historique de Carrefour, compte 250 magasins au Moyen-Orient et en Afrique, dont six au Kenya.

CFAO Retail, partenaire plus récent, compte trois magasins en Côte d’Ivoire, un au Cameroun et un prochain magasin au Sénégal dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2019.

(Pascale Denis, édité par Bertrand Boucey)