Emballages : Carrefour, Système U et Veolia s'allient pour réduire les plastiques à usage unique

Carrefour, Système U, et Veolia unissent leurs efforts dans la recherche d'innovations permettant de réduire le plastique à usage unique dans les emballages. La société nouvellement créée (RE)SET, spécialiste de l'innovation en économie circulaire, leur apporte sa méthodologie collaborative pour identifier et développer les solutions.

Carrefour, Système U, Veolia et les principaux fournisseurs de marques distributeurs agissent ensemble pour réduire les plastiques à usage unique fréquemment employés dans les emballages. Le programme s'inscrit dans l'engagement du 'Pacte National sur les emballages plastiques', signé en février dernier et visant notamment à éco-concevoir les emballages pour les rendre réutilisables, recyclables ou compostables à 100% d'ici 2025.

Afin de trouver des alternatives à l'emballage plastique à usage unique, (RE)SET et ses premiers partenaires proposent aux meilleurs innovateurs à travers le monde de soumettre leurs projets sur la plateforme www.resetretail.com jusqu'au 7 juillet 2019. Objectif : apporter des solutions disruptives aux acteurs de l'agroalimentaire et de la distribution pour réduire la place disproportionnée du plastique à usage unique dans les emballages et concrétiser de nouvelles approches plus durables. Emballages en papier et carton (à base de fibres de cellulose, recyclée ou recyclable), emballages réutilisables, nouveaux systèmes de vente, d'usage, innovation de process, de matériaux, de méthode, toute solution sera analysée et étudiée, avec la volonté d'identifier les solutions les plus durables, les plus réplicables, avec le meilleur impact sur l'ensemble du cycle de vie des produits.

A l'issue de la phase de candidature, l'évaluation et la sélection des projets soumis à (RE)SET se tiendra du 8 juillet au 30 août. S'ensuivra un 'bootcamp', réunissant innovateurs-finalistes et partenaires, du 23 au 26 septembre, à l'issue duquel débutera la phase d'application. Les pilotes réalisés dans le cadre de cette ultime étape permettront de valider industriellement et commercialement les produits ou concepts retenus et d'assurer un rapide déploiement.

A propos de Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 88,24 milliards d'euros en 2017. Il compte plus de 380 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

A propos de U Enseigne

Avec 1600 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute le France et plus de 65 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de soutenir au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de proximité. Chaque magasin U est conçu pour s'intégrer dans une démarche de commerce responsable qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d'habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 25,91 milliards d'euros. www.veolia.com

(RE)SET est la première initiative européenne (Paris-Lisbonne), dédiée à l'innovation dans le secteur de l'économie circulaire. Sa mission : conseiller et accompagner les entreprises afin d'accélérer leur transition écologique et transformer leurs promesses en actions tangibles. Mots d'ordre : décloisonner les expertises pour bâtir les solutions de demain, conjuguer systématiquement la rentabilité et le bénéfice environnemental, parier sur l'innovation pour faire bouger les lignes. Les thèmes clés de l'Economie Circulaire sont déclinés autour de programmes annuels : emballages, biens d'équipement, nouveaux traitements de l'eau, bio déchets/bio gaz, food tech, BTP, … www.theresetcompany.com