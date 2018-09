La directrice numérique de Carrefour prend la tête des hypermarchés en France

PARIS (awp/afp) - Marie Cheval, directrice exécutive e-commerce, services et transformation numérique chez Carrefour, a été nommée vendredi directrice exécutive des hypermarchés en France, dans un contexte de difficultés et de transformation pour le groupe de grande distribution.

"Marie Cheval aura notamment la responsabilité de porter la transformation du modèle opérationnel et commercial des hypermarchés, qui constitue un enjeu majeur pour la réussite du plan de transformation Carrefour 2022", indique le communiqué.

Marie Cheval reste membre du comité exécutif du groupe et garde la supervision des services financiers. Elle est remplacée par Enrique Garcia Lopez comme directeur exécutif e-commerce et transformation numérique France. Le nouveau directeur clients et transformation numérique groupe n'est pas encore connu.

Carrefour a enregistré une lourde perte au premier semestre 2018, conséquence des coûts de son plan de transformation annoncé en janvier, tout en se disant confiant pour la suite de l'année 2018 grâce à sa "mise en oeuvre rapide".

Le communiqué se félicite du travail accompli par la directrice, qui "a permis à Carrefour d'accélérer son développement sur le e-commerce. (...) Cette dynamique de transformation et de croissance, sur laquelle le groupe est engagé, est plus que jamais essentielle pour l'avenir de Carrefour."

Marie Cheval est arrivée chez Carrefour en 2017, lors d'un vaste remaniement de sa direction sous l'égide du PDG Alexandre Bompard. Elle dirigeait jusqu'alors la banque en ligne Boursorama.

