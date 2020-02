Négociations commerciales : amendes contre Carrefour, Système U et Intermarché pour irrégularités

Paris (AFP) --Trois grands distributeurs, Carrefour, Système U et Intermarché, ont écopé d'un total de plus de 4 millions d'euros d'amendes administratives, pour "non-respect des règles" lors des négociations commerciales 2019, les premières depuis l'entrée en vigueur de la loi Egalim ou "loi Alimentation", a annoncé la DGCCRF.

Carrefour écope de la plus lourde amende, avec 2,93 millions d'euros de sanction, contre 1,14 pour Système U et 211.000 euros d'amende pour Intermarché. "La règle fixant une date butoir au 1er mars pour la signature des conventions annuelles n'avait pas été respectée pour un nombre significatif de fournisseurs", précise la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

