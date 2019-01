Ouverture du Hub Digital Carrefour : une nouvelle étape de l'ambition digitale de Carrefour

Error loading player: No playable sources found

Le Hub Digital Carrefour ouvrira ses portes en mars 2019 et marquera une nouvelle étape dans l'ambition digitale du groupe, impulsée par Alexandre Bompard dans le cadre du plan de transformation Carrefour 2022.

En juin 2018, Carrefour et Google signaient un accord stratégique pour accélérer la transformation digitale du Groupe. Cet accord prévoyait notamment la création à Paris d'un lab d'innovation en partenariat avec Google Cloud. Le Hub digital Carrefour accueillera donc les équipes du Lab Carrefour-Google expertes dans l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning, et plus de 300 collaborateurs Carrefour spécialisés dans le digital et l'e-commerce. La transformation digitale restera pilotée de Massy, au plus près des équipes business.

Un espace moderne et collaboratif de 2 500 m²

Ce nouvel espace de 2 500 m² ouvrira en mars prochain dans les espaces de coworking de WeWork, à deux pas de la station F, dans le 13 e arrondissement de Paris. Moderne et collaboratif, il permettra à Carrefour d'intégrer un écosystème de start-ups et d'être ainsi au cœur de l'innovation européenne et mondiale.

Les équipes du Hub Digital Carrefour s'attacheront à favoriser de nouvelles expériences au profit des consommateurs en continuant d'innover autour de la data en l'intégrant davantage dans l'ensemble des activités du groupe. Le Hub va aussi proposer un univers d'achat toujours plus omnicanal pour faire de Carrefour le leader de e-commerce alimentaire.

« Nos équipes vont travailler sur des projets innovants autour de l'Intelligence Artificielle et des techniques du machine learning pour créer de la valeur au service du business. Les locaux vont aussi abriter une partie des équipes opérationnelles et IT en charge de la transformation digitale qui reste pilotée à Massy. Tout ceci est vraiment un atout supplémentaire pour Carrefour dans la réussite de son ambition digitale d'ici 2022 » déclare Amélie Oudéa-Castéra, Directrice Exécutive E-commerce, Data et Transformation Digitale du Groupe Carrefour.