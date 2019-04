Paris se fait belle pour séduire les investisseurs de la blockchain

PARIS (awp/afp) - La France tentera cette semaine de convaincre les acteurs internationaux de la blockchain, la technologie des cryptomonnaies, qu'elle est le cadre idéal pour développer leurs activités.

A l'initiative d'acteurs privés et publics, Paris accueille une série de réunions et manifestations intitulée "Paris Blockchain Week", démarrant lundi matin à Bercy et se poursuivant jusqu'à jeudi dans divers lieux de la capitale.

"La France est en pointe sur le cadre juridique, fiscal, comptable" de la blockchain, et veut faire savoir qu'elle offre "tous les moyens de faire des champions" du secteur, a souligné une responsable de Bercy.

"Elle est le premier grand pays à avoir mis en place de manière aussi rapide un cadre vraiment complet ambitieux et équilibré pour les investisseurs", a-t-elle ajouté.

La blockchain, ou chaîne de blocs, est un protocole informatique permettant à une communauté d'utilisateurs de tenir en ligne une sorte de grand registre commun, infalsifiable.

La blockchain la plus connue, et qui a inspiré toutes les autres, est celle utilisée par le bitcoin, une monnaie virtuelle.

Les partisans de la blockchain estiment qu'elle peut révolutionner l'économie mondiale, en permettant des échanges sans intermédiaires, comme par exemple des paiements sans passer par des banques ou même par une monnaie nationale.

La chute du cours des cryptomonnaies, après une flambée à la fin de 2017, a toutefois douché beaucoup d'enthousiasmes et provoqué un "hiver des cryptomonnaies".

Les levées de fonds en cryptomonnaies, très à la mode en 2017 mais souvent controversées, se sont faites rares.

Ce sont aujourd'hui plus les applications purement professionnelles de la blockchain, comme l'outil de traçabilité de produits alimentaires de Carrefour, qui font parler d'elles.

Les manifestations de la Paris Blockchain Week dureront jusqu'à jeudi.

Une réunion à Bercy ouvrira le bal lundi matin avec des interventions du secrétaire d'Etat au numérique Cédric O, puis du ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

La pépinière géante de jeunes pousses Station F organise deux jours de conférences et de tables rondes mardi et mercredi, avec un beau plateau de spécialistes internationaux.

La fédération de start-up France Digitale organise une convention lundi à l'Assemblée nationale, et le journal économique La Tribune présente un colloque jeudi plus spécifiquement consacré aux applications de la blockchain à la finance, hors cryptomonnaies.

