Partenariat Carrefour-MiiMOSA : un premier projet de transition agricole de 100 000

Dans le cadre de la plateforme JeParticipe (http://jeparticipe.carrefour.com) construite en partenariat avec MiiMOSA, leader du financement participatif en agriculture et alimentation, Carrefour co-investit dans le projet de transition agricole Tomates Gourmandes aux côtés des consommateurs.

En février dernier, à l'occasion du Salon International de l'Agriculture et dans la continuité de son partenariat avec MiiMOSA transition, Carrefour a lancé la plateforme JeParticipe. Cette plateforme permet aux citoyens et aux acteurs de l'agroalimentaire de financer des projets de transition agricole, alimentaire, et énergétique; MiiMOSA transition apporte ainsi une solution concrète de financement aux acteurs engagés dans la transformation de leur modèle.

Quelques semaines après l'annonce de cette collaboration, Carrefour accompagne son premier projet, Tomates Gourmandes, pour lequel 50 000€ ont été investis, sur une collecte totale d'un montant de 100 000€. Ce financement intervient en complément d'une subvention de l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), complétant le plan de financement de l'entreprise.

Ce financement va permettre à Nathalie et Olivier, les deux maraîchers de la région de l'Indre à l'origine de ce projet, de faire l'acquisition de 2 chaudières à bois pour une production attendue de l'ordre de 2 880 Mwh / an. Ils pourront ainsi chauffer la surface de production de tomates sous serre, nécessaire pour garantir le niveau de qualité de production de tomates. Cette production sous serre dans un environnement maîtrisé s'effectue sans pesticides. Elle sera vendue localement, et notamment dans les magasins Carrefour de la région.

Le financement participatif leur a permis d'emprunter simplement et rapidement, en regroupant une communauté de 102 contributeurs, qui ont investi dans ce projet aux côtés de Carrefour, pour accompagner un projet de transition d'un de ses fournisseurs.

Avec son offre transition, MiiMOSA propose une solution de financement inédite, réunissant divers acteurs de l'agroalimentaire pour aider et encourager les producteurs à faire évoluer leurs modes de culture, d'élevage et de production dans une démarche de progrès et de transition agricole.