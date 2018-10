Traçabilité alimentaire : Carrefour, pionnier de la blockchain en Europe, rejoint la plateforme IBM Food Trust pour agir à l’échelle mondiale

Carrefour, leader en Europe sur la traçabilité avec l'application progressive de la blockchain sur ses produits Filière Qualité, rejoint les acteurs engagés dans la construction de la plateforme IBM Food Trust.

L'objectif de la collaboration entre Carrefour et IBM Food Trust est de mettre en place un standard mondial de traçabilité alimentaire entre tous les maillons de la chaine depuis le producteur jusqu'aux canaux de vente.

La technologie blockchain facilite l'enregistrement des événements liés à la chaîne d'approvisionnement, de transformation, de conditionnement et de distribution des produits.

Grâce à cette plateforme collaborative entre industriels et distributeurs, les informations essentielles liées à la sécurité des produits sont partagées au profit des consommateurs :

> information de traçabilité sur l'origine et la qualité des produits ;

> information sur la composition nutritionnelle des produits et potentiellement la présence d'allergènes et de substances controversées ;

> traçabilité partagée de bout en bout en cas de rappels produits, en cas de défaut sanitaire ou de non-respect d'un cahier des charges ou d'un label.

'Les consommateurs réclament davantage de transparence sur les produits qu'ils consomment » déclare Cosme de Moucheron, Managing Director en charge du groupe Carrefour pour IBM. « C'est pourquoi les membres de l'écosystème IBM Food Trust co-construisent une nouvelle solution permettant à tous les acteurs de la chaîne logistique de garantir la traçabilité et la qualité des produits. Nous sommes ravis que Carrefour rejoigne le groupe des membres fondateurs de cette initiative pour participer activement à son développement en Europe et dans le monde'.

Les membres d'IBM Food Trust, dont Carrefour, permettent ainsi une information fiable, transparente et partagée jusqu'aux consommateurs. Concrètement, les équipes de développement de Carrefour et des partenaires d'IBM Food Trust vont travailler en étroite collaboration pour :

> Echanger leurs savoir-faire ;

> Créer un effet d'entrainement auprès des fournisseurs du groupe Carrefour ;

> Garantir aux consommateurs l'origine et la qualité des produits.

Cette collaboration est une des actions majeures du programme mondial de transition alimentaire de Carrefour, Act for Food, afin d'accélérer le déploiement de la technologie blockchain à de nouvelles gammes de produits dans les tous prochains mois.

'Etre un membre fondateur de la plateforme IBM Food Trust est une opportunité majeure pour Carrefour d'accélérer et d'étendre l'utilisation de la Blockchain à nos produits afin d'assurer à nos clients une traçabilité sûre et fiable de ceux-ci », commente Laurent Vallée, Secrétaire Général du Groupe Carrefour avant de poursuivre : « Cela marque une nouvelle étape dans le déploiement de Act For Food, notre programme mondial d'actions concrètes en faveur de la transition alimentaire pour tous ».