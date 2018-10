Carrefour : Invest Securities peu emballé avant le T3

16/10/2018 | 11:49

Alors que Carrefour fera demain le point sur ses ventes du 3e trimestre (T3) 2018, Invest Securities redoute une 'absence de dynamique' et confirme son conseil neutre sur la valeur. L'objectif est relevé de 14 à 15,4 euros, soit grosso modo le cours actuel du titre.



'Plus d'un an après la nomination d'Alexandre Bompard à la tête du groupe (...), un seul point très positif (est) à mettre à l'actif du nouveau management', commente le bureau d'études parisien : 'une baisse des coûts bien engagée incluant l'éradication de certaines branches mortes pour susciter des anticipations positives sur la valeur'.



Cela étant, déplore Invest Securites, 'rien de concret du côté du chiffre d'affaires', ce que les ventes du 3e trimestre attendues demain devraient selon eux confirmer, 'malgré une base de référence faible.'



'Carrefour pourra-t-il durablement assumer un statut enrichi en s'appuyant uniquement sur une stricte discipline des coûts et des investissements ? Nous en doutons et craignons que le marché soit tenté de décrocher si le management ne se montre pas plus impliqué dans l'efficacité commerciale', indique une note.





