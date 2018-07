Carrefour : Invest Securities repasse à Neutre

27/07/2018 | 10:40

L'analyste Invest Securities annonce ce jour repasser sa recommandation à Neutre sur le titre Carrefour, après avoir été à Vente, retenant que 'la baisse des coûts [est] bien engagée'.



'Nous repassons notre opinion à Neutre sur Carrefour, même si le statut de recovery reste toujours questionnable, alors qu'une franche inversion de momentum demeure difficile à anticiper pour 2019. Dans un secteur en crise, Carrefour cumule les handicaps. Le déclin du grand hyper est devenu à nos yeux structurel en France, et sur la majeure partie (hors Latam) de ses débouchés, le groupe n'est pas, ou plus, un grand leader, mais un runner-up parmi d'autres avec des marges sensiblement plus contraintes. Dans ce contexte, les retards pris dans la digitalisation ne sont qu'une péripétie, car c'est d'abord de sa capacité à refonder son modèle physique que dépend l'avenir de Carrefour', analyse cependant Invest Securities.



Même s'il revoit 'techniquement' ses prévisions de résultats à la hausse, Invest Securities annonce par ailleurs une baisse de son objectif de cours, passé de 15,4 à 14 euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.