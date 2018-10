Carrefour : Oddo BHF reste à l'achat

08/10/2018 | 10:35

L'analyste Oddo BHF annonce ce lundi maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Carrefour, anticipant une 'petite amélioration séquentielle des ventes au troisième trimestre' dans un contexte de 'marchés [qui] restent compliqués'.



'Nous tablons sur un CA consolidé de 21.1 MdE, -3.5% en déclaré intégrant un effet changes de -5.5%. En organique (hors essence et calendaire), le groupe devrait être en mesure d'afficher une dynamique de +2% (vs +1.4% au T2) dont +1.6%e en LFL (vs +0.9% au T2), sachant qu'il bénéficie de bases de comparaison faibles', analyse ainsi Oddo BHF.



Citant les estimations de Kantar Nielsen (effet 'coupe du monde en juillet' en France, bonne fréquentation touristique en été mais rentrée faible), le broker maintient par ailleurs son objectif de cours de 20 euros.





