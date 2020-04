Cartier Resources : dépose ses rapports financiers annuels et reporte son assemblée générale annuelle dûe aux préoccupations du COVID-19 0 22/04/2020 | 14:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



22 avril 2020 Cartier dépose ses rapports financiers annuels et reporte son assemblée générale annuelle dûe aux préoccupations du COVID-19 Val-d'Or, 22 avril 2020 - Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) ('Cartier') annonce qu'elle a déposé ses états financiers et rapports de gestion 2019 le 21 avril 2020. À ce jour, Cartier a une bonne situation financière avec plus de 5,6 millions de dollars en banque. Cartier annonce également qu'elle a choisi de reporter son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 qui se tient normalement fin mai - début juin en raison de préoccupations liées à COVID-19, et prévoit la tenir plus tard dans l'année. Cette décision a été prise au moment où une ordonnance du gouvernement du Québec interdisait les rassemblements publics. Cartier rappelle à ses actionnaires que les activités de forage restent suspendues sur la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'est de Val-d'Or, jusqu'à nouvel ordre. D'autres travaux sont en cours par le télétravail ou d'autres situations de confinement. Depuis le 16 mars 2020, un protocole spécifique à la COVID-19 a été́ mis en place afin de protéger les employés et toutes personnes qui pourraient être en contact avec eux. Cartier remercie ses employés, ses contracteurs et consultants pour leur compréhension. La compagnie reprendra les forages sur le projet Mine Chimo dès la levée de l'ordonnance gouvernementale. À propos du projet Mine Chimo Cartier détient un intérêt de 100% dans la propriété pour laquelle une royauté de 1% NSR (''Net Smelter Return'') a été accordée à IAMGOLD Corporation. Aucun droit de premier refus (''buy - back'') n'a été accordé. La propriété, qui est accessible à l'année, est située à proximité de 6 concentrateurs de la région de Val-d'Or. Quatorze zones aurifères ont été exploitées par 3 producteurs entre 1964 et 1997 pour une production de 379 012 onces d'or (MERN DV 85-05 à DV-97-01). Les infrastructures minières consistent en un réseau de 7 km de galeries, distribuées sur 19 niveaux et reliées par un puits de 5,5 m x 1,8 m à 3 compartiments d'une profondeur de 920 m. Le chevalement et les installations de surface ont été démantelés en 2008 mais la ligne électrique de 25 kV ainsi que la sablière sont encore en place. Les travaux de forage, réalisés à ce jour par Cartier sur la propriété Mine Chimo, se composent de 121 forages totalisant 55 890 m et 20 792 échantillons d'or collectés. Ces travaux ont permis de démontrer la continuité des Zones aurifères principales 5B et 5M sous les infrastructures minières existantes, d'explorer les extensions de 19 zones aurifères périphériques aux zones principales et d'explorer les extensions des 7 zones aurifères qui ont été priorisées; ce qui a permis de découvrir les nouvelles Zones5B45M45NEet 5CE (FIGURE 1) et de valoriser le potentiel de la Zone 6N1. Ces zones possèdent un excellent potentiel pour livrer de futures découvertes. À propos de Cartier Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier. La société a une solide encaisse avec plus de 5,6 M$, ainsi qu'un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle et les fonds d'investissement du Québec. La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères offrant un potentiel d'accroissement rapide. La société détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde. La société se concentre sur l'avancement de ses 4 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l'extension géométrique des dépôts aurifères. Les travaux d'exploration sont actuellement concentrés sur la propriété Mine Chimo afin d'en optimiser la valeur pour les investisseurs. La préparation des prochains travaux d'exploration est en cours afin de réaliser des programmes de forage respectivement sur les propriétés Benoist, Fenton puis Wilson. Personnes qualifiées Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société et du projet Mine Chimo, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans le communiqué. - 30 - Pour plus d'information, contacter: Philippe Cloutier, géo. Président et Chef de la direction Téléphone: 819-856-0512 philippe.cloutier@ressourcescartier.com www.ressourcescartier.com La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Document(s) 200422_Depot Regl-AGA-COVID19_FR_FINAL La Sté Cartier Resources Inc. a publié ce contenu, le 22 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le22 avril 2020 12:28:08 UTC. Document originalhttps://ressourcescartier.com/fr/communiques/cartier-depose-ses-rapports-financiers-annuels-et-reporte-son-assemblee-generale-annuelle-due-aux-preoccupations-du-covid-19/ Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/282B0A87EDA846B0966DCA741AC4C7FF7E307CAE 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CARTIER RESOURCES INC. 14:29 CARTIER RESOURCES : dépose ses rapports financiers annuels et reporte son assemb.. PU