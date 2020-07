Casino : 'pas de risque' mais 'pas de catalyseur', dit Oddo

21/07/2020 | 10:15

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre du groupe Casino, passant de 38 à 33 euros, estimant que 'les résultats du S1 2020 devraient être corrects', ne prévoyant 'pas de risque sur les covenants trimestriels, mais pas de catalyseur sur le titre à court terme'.



'Paradoxalement, en dépit de semestriels 2020 qui seront corrects et de l'allègement de la pression financière de Rallye jusqu'à fin 2022, ce qui va donner plus de latitude à Casino pour exécuter ses plans de cession (encore 1.7 MdE estimés), il est difficile d'envisager un rebond marqué du titre à court terme. Le titre Casino se paye en ligne avec les pairs européens sur les multiples de PE 2020e et 2021e, sachant qu'il bénéfice d'une prime de 25% par rapport à la valorisation de Carrefour', relève le broker.



Oddo BHF reste ainsi neutre sur le titre.



