Casino Guichard Perrachon : franprix et Decathlon renforcent leur collaboration au service des urbains

Communiqué de presse Paris, le 1er juillet 2020

franprix & Decathlon renforcent leur collaboration au service des urbains

C'est officiel, à partir du 1er juillet, les clients franprix auront le plaisir de retrouver encore plus de produits Decathlon en bas de chez eux. Exit le corner spécial confinement, les 2 enseignes ont redoublé d'efforts pour installer 3 grands modules comprenant une centaine de produits organisés en 5 grands univers : fitness (en salle ou à la maison), vélo, natation, running et sports de plein air (foot, pétanque, Mölkky). Cette nouvelle phase de test sera lancée dans une quinzaine de magasins parisiens et d'Île-de-France.

des discussions lancées bien avant le confinement

En quête permanente de services utiles pour ses clients, franprix envisageait déjà avant la crise sanitaire de commercialiser des articles de sport dans ses magasins. Engagées en début d'année, les discussions avec Decathlon étaient déjà bien avancées.

« En décembre 2019, nous avions approché Decathlon avec pour objectif de proposer des articles de sport adaptés aux modes de vie des urbains dans nos magasins. Notre opération spéciale confinement a finalement permis de confirmer nos choix et ambitions communes, l'utilité de ce service ainsi que l'attente de nos clients pour ce type de produit »

- Cécile Guillou, Directrice générale exécutive franprix

En effet, pendant la crise sanitaire, les 2 enseignes avaient réagi vite pour accompagner au mieux le grand public dans le maintien d'une activité physique à domicile, capitale pour garder la forme et le moral en cette période exceptionnelle. franprix et Decathlon s'étaient alors concentrés sur 5 produits essentiels pour le sport à la maison (tapis de sol, haltères, élastiques, cordes à sauter et roue abdominale (AB wheel)), à moins de 17€ et disponibles dans 70 magasins. Un véritable succès car 100% des produits avaient été écoulés alors.

aujourd'hui, franprix complète son offre et Decathlon investit plus largement Paris

« franprix & Decathlon », de prime abord, l'alliance peut surprendre mais lorsque les 2 enseignes expriment leurs enjeux, la collaboration prend tout son sens !

Du côté de franprix, c'est la corde qu'il manquait à

son arc. Par ce partenariat de sens, l'enseigne de

proximité a souhaité compléter son offre non-

alimentaire et couvrir une unité de besoin, non

couverte jusqu'alors : les articles de sport. Comme à

son habitude, franprix a préféré s'appuyer sur un

expert connu et reconnu, en qui ses clients ont déjà

confiance.

Bien que déjà présent sur Paris, Decathlon a

entrepris une véritable stratégie de déploiement

dans la Capitale en s'appuyant sur le maillage de

magasins franprix.

« Nous cherchons à nous rapprocher de nos clients, dont les habitudes évoluent.

Leur pratique sportive est de plus en plus quotidienne (vélo, fitness),

et ils ont donc besoin de plus de proximité et d'immédiateté.

Ouvrir un magasin Decathlon à chaque coin de rue serait un rêve, et collaborer avec une enseigne comme franprix, qui partage nos valeurs, nous permet de nous en approcher. C'est une démarche qui démontre notre envie de travailler avec d'autres acteurs pour rendre le sport toujours plus accessible. »

- Nicolas Ferrand, Responsable partenariats et innovation Decathlon Île-de-France

Les magasins ont donc été choisi en conséquence. Parmi les 16 en test*, 10 magasins sont localisés sur Paris et 5 en petite couronne. Ils répondent à 2 critères majeurs : être suffisamment grands pour accueillir 1 à 3 modules de 3m et être suffisamment éloignés des magasins Decathlon pour assurer une véritable complémentarité.

tous les essentiels de sport Decathlon disponibles en bas de chez moi

L'offre a été complètement pensé pour les urbains. Elle compte plus de 100 références best-seller de Decathlon pour faire du sport chez soi, en salle ou à l'extérieur.

• Fitness : corde à sauter, haltères, pilates band, sac, serviette, cadenas, tapis…

• Vélo : casques de vélo, pompe à main, sonnette, éclairage, antivol, support smartphone, démonte pneu…

• Running & randonnée : ceinture pour smartphone, montre chrono, chaussettes, gourde, lampe torche/ porte-clés dynamo/ frontale, sac…

• Natation : bonnet de bain, lunette, serviette, pochette smartphone imperméable…

• Sports de plein air : ballon de foot, boules de pétanque, sifflet, casques de trottinette, frisbee, Mölkky…

Bon à savoir : quel que soit le format de magasin, chaque élément installé proposera un mélange de tous ces sports pour offrir un maximum de choix aux clients.

impossible de passer à côté tout a été pensé en format « shop in shop »

Petit ou grand magasin, il n'y a pas de différence ! franprix et Decathlon ont accordé un soin particulier à la mise en valeur de cette nouvelle offre avec une théâtralisation événementielle et pédagogique.

Le parcours client rime donc avec facilité et accompagnement.

On y trouve :

1. Deux kakémonos verticaux aux couleurs de l'enseigne sportive qui ouvrent et ferment le rayon

2. Un fronton horizontal qui valorise et justifie le partenariat entre les 2 enseignes

3. Une signalétique intuitive. Chaque module est surmonté de light box complétées par des kakémonos séparateurs reprenant les univers sportifs couverts pour franprix : vélo, plein air, natation…

4. Enfin, des stop-rayon viennent guider les clients en quête d'explications plus techniques sur les produits

*Liste des 16 magasins en test franprix 102/104 rue Réaumur, 75002 Paris franprix 19 bd Henri IV, 75004 Paris franprix 7/9 rue des Petites Écuries, 75010 Paris franprix 7 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris franprix 126 rue de Picpus, 75012 Paris franprix 13 place d'Aligre, 75012 Paris franprix 121 rue du Général Leclerc, 75014 Paris franprix 32 rue de Lourmel, 75015 paris franprix 76 rue des Poissonniers, 75018 Paris franprix 98/108 rue Petit, 75019 Paris franprix centre commercial route des Docks, 78013 Versailles Satory franprix 20 bd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt franprix 108-110 rue Jean Lolive, 93500 Pantin franprix 2 rue Dr Bauer, 93400 Saint-Ouen franprix avenue du Général Gallieni, 94340 Joinville-le-Point franprix rue d'Amboile, 94430 Chennevières-sur-marne

À propos de franprix

Filiale du Groupe Casino, franprix est l'enseigne de proximité des grandes villes métropoles avec ses 900 points de vente en Ile-de-France et dans les grandes villes du couloir rhodanien et de l'arc méditerranéen. franprix est très attaché à la dimension humaine du commerce. Ses points de vente font partie de la vie quotidienne de ses clients. franprix propose une offre alimentaire complète qui répond aux attentes des citadins en quête de qualité, d'innovation, d'authenticité et de goût. L'enseigne propose également des services de proximité afin de faciliter la vie de tous les jours de ses clients.

Son nouveau concept de magasins, qui associe lieu de vente et lieu de vie, a été récompensé du Grand Prix Sirius 2018 décerné par l'Institut du Commerce ainsi que Janus 2019 du design. franprix a été élu Meilleure Enseigne et Franchise de l'année dans la catégorie « supérette » et a également reçu le trophée LSA du Cross Canal 2019 pour son programme relationnel bibi!.

www.franprix.fr- @franprix

À propos de Decathlon

Entreprise leader sur le marché du sport, DECATHLON regroupe deux activités : la création de produits sportifs et leur distribution en ligne et en magasins. Avec 325 points de vente en France et plus de 1 600 à l'international, DECATHLON et ses équipes travaillent depuis 1976 avec une ambition constante : innover dans tous les domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous les sportifs.

