Casino : Rallye détient moins de 50% du capital

La société anonyme Rallye a déclaré avoir franchi en baisse, le 20 juillet 2020, le seuil de 50% du capital de la société Casino Guichard Perrachon et détenir 47 248 016 actions Casino Guichard Perrachon représentant 84 537 014 droits de vote, soit 43,57% du capital et 56,53% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil intervient dans le cadre de la conclusion, le 10 juillet 2020, par Rallye d'une convention de fiducie sûreté-gestion avec Equitis Gestion SAS4 (en qualité de fiduciaire) et du transfert par Rallye au sein de ladite fiducie de 9 468 255 actions Casino Guichard Perrachon en garantie d'un financement conclu par Rallye avec la société F. Marc de Lacharrière (Fimalac).



