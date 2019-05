Casino : Barclays fait un point sur la valeur

24/05/2019 | 17:15

Rallye et ses sociétés mères, Fonciere Euris et Finatis, ont donc annoncé avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour une période de six mois.



' La procédure de sauvegarde devrait permettre à Rallye et à ses sociétés mères de rééchelonnées leurs dettes (qui pourraient être rééchelonnées sur une période de dix ans) et d'assurer leur viabilité ' indique le bureau d'analyses.



Le Figaro rapporte aujourd'hui que Rallye ne verra aucun changement de gouvernance pendant la procédure de sauvegarde souligne Barclays.



Les analystes estiment que Casino poursuivra la mise en oeuvre de son plan stratégique et ils pensent que Casino ne verra pas non plus de changement de gouvernance (c'est-à-dire que M. Jean-Charles Naouri restera président-directeur général du groupe Casino).



' Bien que l'annonce d'aujourd'hui ne soit pas une surprise totale, nous considérons que la procédure de sauvegarde ne résout pas les problèmes de Rallye et de Casino et que de nombreuses questions demeurent ' explique Barclays.



' Même si nous pensons que Rallye et ses sociétés mères sont susceptibles de restructurer leurs dettes, le résultat de la restructuration n'est pas encore connu à ce stade et nous pensons qu'il pourrait s'écouler plusieurs mois avant que nous obtenions des éclaircissements '.



' Nous restons toutefois préoccupés par le fait que Casino continuera à mettre en oeuvre des transactions de cession-bail en France afin de se désendetter, car nous considérons que cette stratégie ne crée pas de valeur pour les actionnaires minoritaires de Casino et pèsera sur la génération de flux de trésorerie disponibles de la société et sur sa marge ' rajoutent les analystes de Barclays.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.