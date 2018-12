Casino : Goldman Sachs passe sous les 5%

27/12/2018 | 11:42

The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Casino et détenir indirectement 2,80% du capital et 1,99% des droits de vote du distributeur alimentaire.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Casino hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant. A cette occasion, Goldman Sachs International a franchi individuellement en baisse le seuil de 5% du capital.



