Casino : Invest Securities relève sa recommandation

24/05/2019 | 09:39

Invest Securities relève sa recommandation sur Casino de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 33,4 à 32 euros, alors que son actionnaire de référence Rallye s'est placé pour six mois sous procédure de sauvegarde pour restructurer sa dette.



'On le savait depuis longtemps. Le risque financier de Casino s'est potentialisé chez Rallye qui n'a cessé d'ajouter de la dette sans produire une quelconque contrepartie en actifs, de par son statut de holding de contrôle', commente à ce sujet l'analyste.



'Le risque s'est fait plus pressant à mesure que se rapprochent des échéances majeures vis-à-vis desquelles le marché s'est montré de moins en moins convaincu de la capacité de Rallye à pouvoir les assumer', poursuit-il.



