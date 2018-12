Casino : Morgan Stanley & Co. International réduit la ligne

07/12/2018 | 12:19

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 30 novembre, une filiale britannique de Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International, a franchi individuellement en baisse le seuil de 5% des droits de vote de Casino. Après une cession hors marché, cette dernière détenait 7,01% des parts et 4,98% des voix.



Cela étant, le groupe Morgan Stanley dans son ensemble n'avait à cette même date franchi aucun seuil et pointait alors à 8,02% du capital et 5,70% des droits de vote du distributeur français.





