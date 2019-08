Casino : Morgan Stanley à plus de 5% du capital

15/08/2019 | 13:13

Morgan Stanley Corp a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 7 août, le seuil de 5% du capital de Casino et détenir, par l'intermédiaire de ses filiales, 5,48% du capital et 4,14% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Casino hors marché par sa filiale Morgan Stanley & Co. International plc, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.



