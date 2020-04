Casino : Oddo BHF reste neutre après une preview sur le T1

16/04/2020 | 09:59

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Casino, estimant, après un preview des ventes au T1, que 'l'effet COVID-19 (+3.9%e sur la France) compense les 2/3 de l'effet périmètre (-5.4%e)'.



'Le titre Casino se paye aujourd'hui en ligne avec les pairs européens sur les multiples 2020e et 2021e. Pour nous, les aspects spéculatifs indéniables du dossier- cession globale ou break up parait inévitable à l'horizon 2023 pour faire face au remboursement de la dette de la maison mère, Rallye - sont décalés dans le temps', analyse le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 38 euros sur la valeur, pour un potentiel de +8%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.