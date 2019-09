Casino : Oddo abaisse sa recommandation sur la valeur

16/09/2019 | 09:13

Oddo a abaissé sa recommandation sur la valeur passant de Achat à Neutre. L'objectif de cours est fixé à 44 E. ' Nous prenons nos bénéfices sur la hausse récente (+60% depuis notre recommandation d'achat) '

Le bureau d'analyses estime que seule une solution industrielle pour Casino peut permettre une sortie par le haut.



' Une solution industrielle (avec Carrefour et/ou Auchan) permettrait d'équilibrer la dette au niveau de Rallye (il faut au minimum 48 E/action Casino), mais cela risque de prendre un peu de temps ' indique Oddo.



' Carrefour a démenti (le 11/09) les rumeurs concernant un projet ou une offre sur Casino. Pour nous, le potentiel additionnel ne rémunère pas, à nos yeux, ni le temps ni les risques d'exécution ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme aussi son opinion Alléger sur Rallye.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.