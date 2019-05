Casino : Oddo confirme son conseil après une réunion du CFO

29/05/2019 | 10:25

Les analystes d'Oddo ont accueilli le groupe Casino, représenté par son CFO, David Lubeck. Oddo souligne que le plan de sauvegarde de Rallye (maison mère de Casino avec 51.7% du capital) suspend le paiement des dettes de Rallye durant la durée de la procédure et de facto allège la pression financière sur Casino.



' Si JC Naouri ne souhaite pas perdre, à l'issue du plan sauvegarde, le contrôle de Casino, il ne nous semble pas qu'il ait intérêt à proposer une réduction de la dette de Rallye (2.9 MdE), mais simplement un moratoire des paiements, de 2 ans par exemple, avec un échelonnement de la dette sur 10 ans ' explique le bureau d'analyses.



' Dans un scénario (plan de sauvegarde 18 mois + moratoire sur les intérêts et coupons de 2 ans), Rallye n'aura pas besoin de liquidités pendant près de 3.5 ans. Cela permettra à Casino de couper drastiquement son dividende (338 ME payés en 2018) pour revenir à un taux de distribution raisonnable (30% de P/O, soit à 102 ME estimés), soit une économie de 750 ME sur 3 ans. D'après nos estimations, la baisse du dividende permettrait à Casino France Retail de dégager un FCF positif ' rajoute Oddo.



Les analystes estiment que Casino va avoir le temps de renforcer sa situation financière via des cessions d'actifs non stratégiques : la Colombie (Exito VE 1 MdE estimée) et la branche hypermarchés Géant en France (VE 680 ME estimée) notamment.



Oddo confirme son opinion Achat sur le titre Casino avec un objectif de cours de 38 E. ' L'intégration de la baisse anticipée de la politique de distribution du groupe, nous conduit à réviser à 40 E notre ANR sur le groupe '.



