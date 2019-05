Casino : Oddo relève son opinion sur le titre

24/05/2019 | 09:55

Les holdings de contrôle de Casino, Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris ont été placés hier (le 23 mai 2019) en procédure de sauvegarde. Cela suspend le paiement des dettes pour les 6 prochains mois (extensible jusqu'à 18 mois). Casino et Go Sport ne sont pas concernés par la procédure de sauvegarde précise Oddo dans son étude du jour.



' L'objectif est le rééchelonnement des dettes qui peut légalement aller jusqu'à 10 ans. Les dettes nettes des 4 sociétés s'élèvent à 3 295 ME dont 2 899 ME pour Rallye seulement ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que la procédure de sauvegarde, qui pourrait induire la perte de contrôle de JC Naouri sur Casino, était la seule issue pour essayer de protéger Casino dont les actifs ne permettaient plus de couvrir les dettes de sa maison mère.



Oddo adopte une opinion d'Achat sur Casino contre Neutre avec un objectif de cours de 36 E. Les analystes estiment que le lien financier néfaste entre Casino et sa maison mère Rallye est, enfin, dénoué.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.