21/01/2019 | 10:52

Casino annonce a annoncé la cession de six hypermarchés -figurant parmi les moins performants du parc- à des adhérents Leclerc, pour une valorisation des murs et fonds totale de 100,5 millions d'euros.



Oddo estime que le prix obtenu est élevé (même en tenant compte du foncier) au regard de la très faible rentabilité commerciale des magasins concernés (3 300 E/m2 contre 6 200 E/m2 pour la rentabilité moyenne des Géant en France).



Oddo pense toutefois que l'ampleur du plan de cession ne sera pas suffisante. ' Il ne permettra pas de faire remonter du cash, via un dividende exceptionnel sur la maison mère Rallye. Or les enjeux financiers de Rallye (DN 2.7 MdE) restent entiers '. Le bureau d'analyses maintient sa position Neutre sur le titre Casino avec un objectif de cours de 36 E.



' Les Leclerc ont bien sûr l'objectif de porter la rentabilité des magasins rachetés au niveau de celles des magasins Leclerc (plus de 12 000 E/m2) qui sont les plus hautes en France (les hypermarchés Auchan et Carrefour sont environ à 10 000 E de CA au m2) ' indique le bureau d'analyses.



' Nous retenons donc une réduction des pertes d'EBIT des Géant de -45 ME en 2018 à -20 ME en 2019 et le break-even pour 2020 ' rajoute Oddo.



