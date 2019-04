Casino : multiples de valorisation généreux selon Barclays

16/04/2019 | 11:08

Avant le point d'activité de Casino, le 25 avril après Bourse, Barclays réitère sa recommandation 'sous-pondérer' et son objectif de cours de 30 euros, laissant ses estimations de BPA globalement inchangées après les cessions annoncées de magasins déficitaires.



Le broker considère que le titre du distributeur alimentaire 'se traite sur des multiples de valorisation généreux, étant donné son profil de risque plus élevé, une structure de groupe plus complexe et une génération de freee cash-flow plus faible'.



'Casino se traite sur un ratio PE (cours sur BPA) 2019 de 15,2 fois contre 14,7 fois pour la moyenne sectorielle européenne et 15,7 fois pour son pair le plus comparable, Carrefour', étaye l'intermédiaire financier.



