A son tour, S and P abaisse la note de Casino, qui relativise

PARIS (awp/afp) - L'agence de notation financière américaine SP Global Ratings a abaissé samedi la note du groupe de grande distribution français Casino, l'assortissant d'une perspective négative, en raison de son endettement et de charges qui réduisent sa solvabilité et ses liquidités.

Cette rétrogradation en "BB-" classe désormais le géant français au dernier rang de la catégorie des émetteurs pouvant faire face à leurs engagements de crédit mais présentant des caractéristiques spéculatives.

Au début du mois d'avril, une autre agence de notation financière américaine, Moody's, avait également décidé d'abaisser la note du distributeur, très lourdement endetté.

Dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur de la grande distribution, le groupe Casino, déficitaire en 2018, a engagé depuis l'an dernier un vaste plan de restructuration et de cessions, initialement de 1,5 milliard d'euros finalement porté à au moins 2,5 milliards d'euros, afin de rétablir sa santé financière.

Le mastodonte de la distribution, propriétaire notamment des enseignes Monoprix, Leader Price et CDiscount, a également été malmené en Bourse l'an dernier. Les doutes d'analystes financiers sur sa solvabilité ont rejailli sur les investisseurs inquiets de la valorisation des titres Casino dans les comptes de sa maison mère, Rallye.

"Malgré une forte croissance des ventes et l'achèvement de son plan de cession initial de 1,5 milliard d'euros, l'effet de levier du distributeur alimentaire français Casino Guichard-Perrachon SA (Casino) reste élevé (supérieur à quatre fois sur une base proportionnelle et consolidée pour la fin de l'exercice 2018), tandis que son flux de trésorerie reste alourdi par les besoins en fonds de roulement, en intérêts et en dividendes", constate l'agence de notation.

De surcroît, sa maison-mère Rallye "reste toujours fortement endettée et sa liquidité ne s'est pas sensiblement améliorée, à notre avis, car sa structure de financement repose désormais principalement sur des lignes de crédit bancaires", précise SP Global Ratings dans un communiqué.

Par ailleurs, "les perspectives négatives reflètent principalement la faible génération de flux de trésorerie de Casino, par rapport au niveau élevé de sa dette" ainsi qu'une "flexibilité financière réduite" et "les risques d'événements" pouvant surgir en cas de problèmes de "liquidité, de refinancement ou de structure de capital", rencontrés par Rallye, complète l'agence de notation.

En réaction, le distributeur a assuré dans un communiqué que "ce changement de notation n'a pas d'impact sur la disponibilité ou le coût des ressources financières du groupe" qui disposait à fin décembre d'une liquidité de 5 milliards d'euros.

Rappelant son objectif de cessions d'au moins 2,5 milliards d'euros d'ici au premier trimestre 2020, Casino prévoit aussi de générer "un free cash-flow (flux de trésorerie, ndlr) France de 500 millions d'euros par an, lui permettant de couvrir ses dividendes et frais financiers", détaille le distributeur.

