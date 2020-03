Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Comme la semaine précédente, l'actualité est totalement dominée par le suivi, sous tous ses aspects, de la pandémie de coronavirus, qui s'est traduite par l'annulation de la majeure partie des événements publics, ce qui explique la brièveté de cet agenda, qui reste néanmoins très évolutif. MARDI 24 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se réuniront mardi matin dans le cadre d'une téléconférence pour examiner les dispositions prises face à l'épidémie de coronavirus et à ses conséquences économiques, a-t-on appris de source proche de l'organisation. INDICATEURS ÉCONOMIQUES TOKYO - Indice PMI Markit manufacturier flash / février PARIS - 9h15 Indices PMI Markit flash / mars BERLIN - 09h30 Indices PMI Markit flash / mars LONDRES - 10h00 Indices PMI Markit flash zone euro / mars - 10h30 Indices PMI Markit flash / mars MERCREDI 25 MARS INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires (définitif) / mars LONDRES - 10h30 Inflation / février PARIS - 11h30 Comptes nationaux des administrations publiques / premiers résultats 2019 - 11h30 Dette trimestrielle de Maastricht des administrations publiques / 4e trimestre 2019 WASHINGTON - 13h30 Commandes de biens durables / février WASHINGTON - 15h30 Stocks hebdomadaires de pétrole SOCIÉTÉS Nike / résultats du T3 JEUDI 26 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen LONDRES - 13h00 Réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 8h45 Indice du climat des affaires / mars LONDRES - 10h30 Ventes au détail / février WASHINGTON - 13h30 PIB définitif / T4 - 13h30 Demande d'inscriptions au chômage / semaine au 21 mars SOCIÉTÉS Casino - Résultats annuels VENDREDI 27 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Bénéfice dans l'industrie / février PARIS - 8h45 Confiance du consommateur / mars WASHINGTON - 13h30 - Indice des prix PCE, revenus et dépenses des ménages / février - 15h00 Indice de confiance du Michigan définitif / mars DIMANCHE 29 MARS Changement d'heure en Europe, Paris et Bruxelles passent de GMT+1 à GMT+2 LUNDI 30 MARS INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 14h00 Inflation (première estimation) / mars BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / mars ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)