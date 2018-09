PARIS (Agefi-Dow Jones)--Moody's a abaissé vendredi la perspective de la notation Ba1 de Casino de "stable" à "négative", l'agence d'évaluation financière soulignant le fort endettement de sa maison-mère Rallye, "dont la dette est supérieure à la valeur des actifs". Moody's justifie également sa décision en mettant en avant "le faible flux de trésorerie sous-jacent des magasins en France et la faible circulation de la trésorerie entre Casino France et les filiales détenues dans les marchés émergents". L'agence note aussi que Casino tarde à céder sa filiale brésilienne Via Varejo. L'endettement reste actuellement trop élevé pour justifier une notation Ba1, a souligné Moody's. (echalmet@agefi.fr) ed: FXS

