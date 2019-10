BONDS : Casino lance une émission obligataire pour refinancer une partie de sa dette

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Casino a annoncé mercredi le lancement d'une émission obligataire sécurisée de maturité janvier 2024. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan de refinancement du groupe de distribution annoncé le 22 octobre. Ce plan inclut la levée de nouveaux financements pour un montant cible de 1,5 milliard d'euros via cette émission sécurisée et un prêt à terme, ainsi que la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée pour un montant d'environ 2 milliards d'euros. "Les montants levés via cette émission obligataire et la souscription d'un prêt à terme (Term Loan B) serviront à refinancer une partie de la dette existante du groupe", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Casino prévoit ainsi de lancer, après la finalisation de la transaction, une offre de rachat obligataire portant sur les souches arrivant à maturité en mars 2020, mai 2021 et juin 2022 pour un montant cible de 700 millions d'euros. "Les montants levés seront également utilisés pour rembourser les 675 millions d'euros à date de tirages sur les lignes confirmées du groupe liés la saisonnalité de l'activité, et une partie de l'emprunt Segisor", a précisé Casino. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

