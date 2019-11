BONDS : Casino va racheter pour 700 mlns d'euros d'obligations 2020, 2021 et 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant qui devrait atteindre 700 millions d'euros. Cette offre de rachat obligataire s'inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé le 22 octobre et reste conditionnée tant succès de l'émission obligataire lancée le 30 octobre que de la réussite de la souscription d'un prêt à terme initiée le 23 octobre. Les opérations de règlement et de livraison de cette offre de rachat obligataire devraient intervenir "avant la fin du mois de novembre", a précisé Casino dans un communiqué. (ddelmond@agefi.fr) ed : ECH

