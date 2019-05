BONDS : Moody's abaisse sa note sur Casino à "B1", avec perspective négative

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière Moody's a abaissé d'un cran vendredi sa note sur Casino, à "B1", avec perspective négative. "En raison du placement de sa maison-mère Rallye en procédure de sauvegarde, Casino devra pour préserver la confiance de ses créanciers et de ses fournisseurs maintenir une liquidité suffisante, or la note "Ba3" que nous lui attribuions précédemment impliquait une réduction significative de sa dette élevée", souligne Vincent Gusdorf, vice-président de Moody's et analyste-crédit principal pour Casino. Cette procédure crée une "incertitude supplémentaire" pour Casino alors que le marché français de la grande distribution reste très disputé, ajoute l'analyste. Moody's avait déjà dégradé sa note sur le distributeur début avril. Mardi, l'agence S&P Global Ratings a abaissé d'un cran sa note sur Casino, à "B" avec perspective négative. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

