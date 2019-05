BONDS : S&P abaisse la note de Casino à "B" avec une perspective négative

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings a abaissé mardi sa note sur le distributeur français Casino de "BB-" à "B", avec une perspective négative. Cette décision fait suite au placement sous procédure de sauvegarde de la maison mère de Casino, Rallye. Bien que cette procédure ait peut-être évité une crise de liquidités chez Rallye et un changement d'actionnariat de contrôle de Casino, elle crée de nouveaux risques pour les créanciers du groupe et pose la question de la fiabilité de ses critères de gouvernance, indique S&P. L'agence évoque des "incertitudes" quant à l'issue des négociations entre Rallye et ses créanciers. Un rééchelonnement de la dette de Rallye pourrait s'accompagner de taux d'intérêt plus élevés, ou d'autres formes de compensation, et pourrait peser encore davantage sur la flexibilité financière de Casino, ajoute S&P. L'agence avait déjà dégradé la note de Casino le mois dernier, ainsi qu'en septembre 2018.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

