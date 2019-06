Bien-être animal : le groupe Casino reçoit le Trophée de la Meilleure Innovation en grande distribution (CIWF) pour la mise en place, avec trois ONG, du premier étiquetage sur le bien-être animal en France

Franprix, a aussi obtenu la Mention d'Honneur aux Vaches d'Or pour son engagement en faveur du bien-êtredes vaches laitières. L'enseigne s'est en effet engagée à soutenir puis valoriser les filières les plus vertueuses, dans le respect des producteurs et avec un cahier des charges exigeant pour le bien-êtredes vaches laitières, qui produisent le lait à marque Franprix.

Monoprix a reçu un Poulet d'Or pour son engagement pour le Better Chicken Commitment, qui concoure à l'amélioration des standards d'élevage et d'abattage de la filière poulet de chair. Monoprix s'est déjà distingué à plusieurs reprises lors d'éditions précédentes des Trophées, pour son engagement en faveur du bien- être animal.

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et Océan indien) grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d'affaires net de 36 ,6 milliards d'euros en 2018. En France, le Groupe a mis en œuvre avec succès son modèle multiformat, multimarque et multicanal en s'appuyant sur son vaste réseau d'hypermarchés (Géant), de supermarchés (Casino), de supermarchés urbains (Monoprix, Franprix, Leader Price), de commerces de proximité (Casino Shop, Vival, Spar, Leader Price Express) et sur le leader français du e-commerce Cdiscount. Le Groupe est présent notamment en Amérique Latine : N°1 au Brésil avec GPA et Via Varejo et en Colombie avec Grupo Éxito. Dans l'ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d'adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd'hui et demain. www.groupe-casino.fr

Plus d'informations sur les engagements du groupe :

www.groupe-casino.fr/fr/nos-engagements/respecter-le-bien-etre-animal/

