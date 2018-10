Bpifrance et Tikehau prennent 24% de la filiale énergie solaire de Casino

PARIS (awp/afp) - Le groupe de distribution Casino, pressé de réduire sa dette par les investisseurs, va céder 24% du capital de sa filiale énergie solaire GreenYellow à la société d'investissement Tikehau Capital et à la banque publique Bpifrance pour 150 millions d'euros, ont annoncé les trois partenaires vendredi.

Cette cession "fait partie du plan de réduction de la dette nette" du groupe, a précisé une porte-parole de Casino à l'AFP.

"Cette augmentation de capital permettra d'accélérer le développement de GreenYellow sur l'ensemble de ses marchés, en France et à l'international, et de lui faire bénéficier de l'expertise de Tikehau Capital et de Bpifrance dans les activités en forte croissance des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique", selon le communiqué.

L'accord a été signé ce vendredi entre les trois groupes et l'opération doit être clôturée d'ici la fin de l'année.

Casino est sous la pression des investisseurs depuis plusieurs mois pour réduire son endettement. Le groupe entend réduire sa dette nette d'un milliard d'euros en France à 2,7 milliards d'euros d'ici fin 2018.

Il a récemment annoncé la signature d'une promesse de vente contraignante des murs de 55 magasins Monoprix pour 565 millions d'euros. Il a aussi cédé 15% de la foncière Mercialys.

GreenYellow revendique avoir déjà développé plus de 150 projets photovoltaïques décentralisés générant environ 190 MWc (mégawatts-crête) et exploite plus de 1.500 contrats d'efficacité énergétique tant avec le groupe Casino qu'avec des clients tiers.

Le groupe est présent en France, en Amérique latine, en Afrique et en Asie.

