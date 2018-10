CASINO : Barclays maintient sa recommandation Sous Pondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays maintient son objectif de cours de 30 euros, ainsi que sa recommandation Sous Pondérer sur Casino, en prévision des résultats du troisième trimestre 2018, qui seront publiés le 16 octobre prochain. Le broker estime que les performances commerciales de Casino en France au troisième trimestre ont bénéficié d'un environnement positif en juillet et août, notamment grâce à la Coupe du Monde, aux bonnes conditions climatiques ou encore à l’inflation positive pour les produits frais, mais les tendances de consommation semblent s'être dégradées en septembre.Dans ce contexte, Barclays prévoit une accélération séquentielle de la croissance du chiffre d'affaires de certaines enseignes de Casino au troisième trimestre, à savoir Franprix (+2,4%), les supermarchés (+2,0%) et Monoprix (+1,7%), mais un ralentissement pour Géant Casino (+1,0%) et Leader Price (-1,4%).Par ailleurs, l'inflation alimentaire est redevenue positive au Brésil. Le broker s'attend donc à ce que le chiffre d'affaires de GPA progresse de 6% en données comparables. Cependant, Exito a continué d'évoluer dans un environnement difficile en Colombie, alors que la concurrence devrait rester intense étant donné l'expansion rapide et continue de Jeronimo Martins localement.