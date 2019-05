CASINO : Bernstein reste à Sous-performance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein reste à Sous-performance sur Casino assortie d’un objectif de cours de 28 euros. Selon le broker, le fait que M. Naouri ait réussi à convaincre les tribunaux que Rallye, Fonciere Euris et Finatis sont toujours solvables est une réussite majeure et une victoire pour lui. De son côté, Bernstein estime toutefois, que « toutes ces entités sont insolvables et ont une valeur comptable négative ».